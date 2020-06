L'ATTESA

PORDENONE Non sarà probabilmente dal primo giovedì di luglio, come imporrebbe la tradizione, e non sarà magari neanche per le solite quattro settimane. Tempi e modalità sono insomma ancora in parte da definire, ma l'emergenza Covid-19 non fermerà i Giovedì sotto le stelle. Ad assicurarlo è Andrea Malacart, per Sviluppo e territorio, che sta valutando con i commercianti alcuni aspetti quale appunto quello del periodo, che dovrà tenere conto della partenza ritardata dei saldi. Di norma, infatti, la partenza dei Giovedì sotto le stelle coincideva più o meno con l'avvio dei saldi. Quest'anno, invece, l'inizio dei saldi slitterà di un mese a causad ell'emergenza Covid-19. La data ufficiale del via per tutta la penisola sarà infatti il 1. agosto, per dare un po' più di tempo ai commercianti per cercare di recuperare i mancati incassi del lockdown.

LA PROGRAMMAZIONE

D'altra parte, si potrà contare con tutta probabilità su una maggior presenza di gente in città anche in quello che dovrebbe essere il periodo della grande fuga, ma si dovrà pure fare i conti con una netta riduzione degli eventi, dovuta sia a motivi economici che di sicurezza. «Stiamo cercando di capire le disponibilità dei commercianti a tenere aperti i negozi alla sera - spiega Malacart . Con tutta probabilità, la partenza slitterà almeno di una settimana». Non dunque giovedì prossimo, che sarebbe il primo giovedì di luglio, ma più probabilmente giovedì 9 o forse più tardi. «Quanto alla durata continua il rappresentante di Sviluppo e territorio , si deve ancora stabilire se limitarci ai tradizionali quattro giovedì o se magari proseguire fino alla metà di agosto».

IL VIRUS

L'altra questione sulla quale c'è ancora da lavorare è poi quella delle misure anticontagio: «Dobbiamo capire, assieme al Comune e alle altre associazioni, che cosa si può fare e che cosa no, quali misure è necessario adottare». Anche per quello che riguarda l'impostazione da dare alla manifestazione ci sarà dunque qualcosa da rivedere e per questo i Giovedì sotto le stelle si ripresenteranno con un'immagine rinnovata: «Stiamo lavorando - continua Malacart - su una immagine nuova dei Giovedì sotto le stelle e lo stiamo facendo in collaborazione con un gruppo di giovani architetti che, a titolo del tutto gratuito, ci hanno sottoposto alcune idee. Non saranno modifiche strutturali, ma un modo per dare alla manifestazione una sua identità e una sua riconoscibilità. Certamente non si potrà contare sui grandi eventi dell'Estate in città che negli anni passati hanno contribuito a fare da richiamo. Seppure l'intenzione del Comune sia quella di garantire comunque, in collaborazione con alcune realtà del territorio, una serie di proposte per chi resterà in città, certamente non sarà nulla di paragonabile al fitto cartellone degli anni passati.

PIAZZA XX SETTEMBRE

E se tutto è ancora da decidere, quel che è certo è che un ruolo determinante sarà quello di piazza XX Settembre, teatro del progetto che vedrà appunto Sviluppo e territorio ritirare fuori, a sei mesi di distanza dal consueto periodo natalizio, le sue casette. Anche in questo caso, molto resta da definire: «Stiamo valutando con il Comune quali eventi potranno essere organizzati e con quali modalità. Sicuramente ci sarà un'area lounge, una zona salotto nella quale potersi accomodare, naturalmente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste, per esempio per ascoltare musica e sorseggiare un aperitivo. Ma sono tutti aspetti ai quali stiamo ancora lavorando per definirli in maniera più dettagliata».

Lara Zani

