COME CAMBIA IL MATTONE

PORDENONE Dopo quasi un anno di pandemia una rivoluzione si è abbattuta sul mondo del mattone. La casa per moltissimi è diventata il luogo dove si trascorre più tempo. Anche per lavorare o studiare. E le famiglie hanno così scoperto nuovi bisogni e nuove esigenze rispetto all'abitare. Cambiano dunque domanda e offerta di immobili. Appartamenti con una o due stanze in più. Terrazzi più grandi e abitabili che fanno la differenza. Ma attenzione anche, in particolare nei condomini, all'isolamento acustico che cambia la qualità della vita tra le quattro mura. Cresce anche la ricerca di villette a schiera con giardino. Che non è in contraddizione con chi invece cerca casa in centro, ma guidato dal tipo di quartiere e dai servizi che questo può offrire: mai come in questi mesi di emergenza sanitaria e di limiti agli spostamenti ci si è resi conto di quanto sia utile avere negozi e servizi sotto casa. Un quadro, insomma, molto dinamico che ha portato il comparto immobiliare nel 2020 - di fatto poco più di metà anno, se si esclude il lockdown - a chiudere fatturati e bilanci molto più positivi dell'intero 2019. Un incremento, i dati mancano ancora, nelle compravendite nel nuovo e nell'usato.

GLI OPERATORI

«Il primo semestre 2020 è stato di fatto bruciato dal lockdown e dalle chiusure. Nella seconda parte dell'anno - sottolinea Stefano Medici, immobiliarista e responsabile della categoria per Ascom provinciale - si è assistito a una rincorsa rispetto alla domanda di abitazioni. Una crescita della domanda basata però su una autentica rivoluzione delle esigenze della clientela. Usando molto di più l'abitazione le persone hanno capito meglio di cosa ha e avrà bisogno la famiglia. Questa forte spinta non va in un'unica direzione, cioé verso una specifica tipologia di casa. Ciascuno, a seconda del proprio vissuto, ha capito quali sono i suoi bisogni e quindi è in grado di meglio valutare l'offerta che meglio risponde a quei bisogni». Come dire: non tutti cercano appartamenti con terrazzi più grandi e abitabili ed è stata un po' smentita quella tendenza dei primi mesi estivi post-lockdown che aveva visto crescere la ricerca di appartamenti o villette con giardino. «O meglio - aggiunge Medici - riscontriamo un po' tutte queste esigenze a seconda della tipologia di famiglia. Certo è che in genere, tra smart working e ragazzi in didattica a distanza, vi è l'esigenza di più spazio, oppure di una suddivisione diversa degli spazi che consenta a ciascun componente familiare di organizzarsi un proprio spazio».

I SERVIZI

La bussola che oggi guida il consumatore del mattone è anche data dalla qualità e dalla vicinanza di servizi nelle vicinanze dell'abitazione: le limitazioni rendono più comodo avere tutto vicino. E la pandemia ha fatto rispuntare anche quella fascia di clientela che investe sul mattone, non solo come prime ma anche come seconde case. Visto anche che i canoni di affitto e i rendimenti non stanno andando affatto male. E se nel residenziale si assiste a una sorta di momento d'oro, in ambito commerciale e direzionale suona tutta altra musica. Il commercio resta in forte affanno e e nel direzionale ci si aspetta grandi cambiamenti: lo smart working richiederà meno uffici strapieni e magari luoghi di co-working. «Con i diversi bonus messi in campo - prevede l'immobiliarista - non solo il 110%, ma anche quello per l'arredo il 2021, ma anche oltre, danno segnali di un forte dinamismo per i prossimi due o tre anni».

