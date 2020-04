Una cena tra amici, poi la corsa verso casa a tutta velocità passando con il rosso ben due volte, come se fosse impegnato in una gara automobilistica. Se la Chevrolet che lo precedeva è riusciva a dileguarsi, il 22enne militare della Base di Aviano, fermato bordo di una Mercedes, è stato bloccato sulla Pontebbana da un equipaggio del Norm di Sacile. Il giovane, che risiede a Fontanafredda, non aveva alcun motivo di valido per giustificare la sua presenza a Porcia. Ha ammesso di aver trascorso la serata con amici. Erano le 23.35 di lunedì e il controllo non si è concluso soltanto con una sanzione per aver violazione le misure anti Covid-19, ma anche con una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Aveva valori doppi rispetto al limite di legge, che è 0,5 grammi/litro. Gli è stata ritirata la patente italiana e quella Nato, mentre il veicolo è stato affidato a un'altra persona. È stato anche multato per essere passato due volte nonostante il semaforo fosse rosso. Il 22enne è una delle 15 persone sanzionate nella giornata di lunedì per essersi spostato senza valide giustificazioni. Nel complesso sono state 647 le persone controllate da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizie locali. Nessuna violazione nelle 202 attività commerciali monitorate.

