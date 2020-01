Colussi lascia il Consiglio: impossibile fare opposizione

COMUNE

PORDENONE Impossibile fare opposizione. E così il consigliere dei Cittadini Piero Colussi (nella foto) si dimette. L'annuncio è arrivato ieri, ma Colussi aveva già espresso il suo disagio in occasione della seduta di approvazione del bilancio: «C'è un senso di mortificazione al termine di questa giornata. Abbiamo assistito a uno show del sindaco, che ha dato conferma di essere un Re Mida. L'anno prossimo basta una conferenza stampa a Natale». E ora, rassegnate le dimissioni, conferma: «Non si è trattato di una decisione improvvisa, ma di una scelta maturata negli ultimi mesi con non poca sofferenza e crescente disagio. Disagio di fronte all'impossibilità di svolgere un qualsiasi ruolo propositivo. Disagio di fronte all'arroganza e alla totale chiusura della Giunta e in particolar modo del sindaco nei confronti delle forze di opposizione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è quanto accaduto nell'ultimo Consiglio. Ho denunciato, nel poco tempo a mia disposizione, l'impossibilità per i consiglieri di minoranza di svolgere decorosamente il proprio ruolo di proposta, vigilanza e controllo. Impossibilità conseguente al golpe regolamentario di inizio legislatura, allorché la maggioranza ha modificato sostanzialmente il regolamento consiliare, così da consentire solo pochi minuti ai gruppi consiliari e ai consiglieri per illustrare e argomentare il proprio punto di vista. Un bavaglio che ha, di fatto, limitato molto l'azione delle forze politiche di opposizione e mortificato il ruolo e le funzioni dei consiglieri comunali». Colussi spiega anche di aver lavorato per riunire le tre forze civiche di opposizione in Consiglio comunale - Il fiume, Pordenone 1291, Cittadini per Pordenone -, «obiettivo che - ribadisce - ritengo necessario in vista della prossima scadenza elettorale, anche in virtù del buon clima di collaborazione intercorso in questi anni fra le diverse civiche e tutte le forze del centrosinistra». E conclude: «Il mio impegno nel movimento dei Cittadini Fvg rimane immutato e faccio gli auguri di buon lavoro a tutti i colleghi consiglieri e a chi mi subentrerà (la prima dei non eletti è Serafina Sara Leuzzi, ndr)».

