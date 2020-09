PORDENONE Il polo del vetro che punta a trasformarsi in distretto ha una lunga storia nel pordenonese. Una storia che si è sviluppata nel polo del Ponte Rosso a San Vito. Una zona, che pure resta relativamente circoscritta, può vantare la contemporanea presenza di tre grandi gruppi multinazionali, leader nei rispettivi settori: Owens Illinois, Zignago, e Bormioli Pharma. Oltre alla Refel che completa la filiera, una eccellenza del made in Italy che produce refrattari per i maxi-forni industriali. Un polo produttivo che occupa circa mille addetti e sul quale negli ultimi anni sono stati investiti oltre cento milioni di euro. Non solo per il rifacimento dei forni fusori, ma anche per migliorare le dotazioni tecnologiche e i processi di produzione, la sicurezza nei luoghi di lavoro e le competenze professionali, rafforzando ulteriormente l'impegno nei confronti della sostenibilità dei siti produttivi e del packaging in vetro. Insomma, una rete produttiva che ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un vero distretto industriale. E dove, non a case, sorge la Lef, la fabbrica modello per il manifatturiero innovativo e digitale che Confindustria Pordenone ha istituito già da alcuni anni.

