Colonnine elettriche per auto Sartini: «Ritardo ingiustificato»

PORCIA Per le installazioni al di sotto dei 500 metri quadrati non vi è l'obbligo di presentare la verifica dell'invarianza idraulica. In sostanza, non sarebbero fondate le giustificazioni per il ritardo nella posa delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche addotte dalla società Enel X e riportate dal vicesindaco Giuseppe Moras. A sostenerlo è il capogruppo della Lega Marco Sartini. L'assessore aveva infatti spiegato che in Friuli anche per un manufatto di ridotte dimensioni quale il quadro in cemento per posizionare le...