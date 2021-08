Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTACCOPORDENONE Ancora un punto cibo per i gatti al centro dell'ennesima polemica fra associazioni animaliste e amministrazione comunale. Il punto cibo è questa volta quello di via Canaletto, a Borgomeduna: la Lav ne denuncia l'improvvisa e immotivata demolizione, l'assessore competente Stefania Boltin, in attesa di spiegare nei dettagli quanto accaduto e replicare puntualmente, precisa che il punto cibo è già stato ripristinato.IL...