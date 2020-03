(a.l.) Dibattito e voto di una legge in via telematica, ottemperando in questo modo alle restrizioni di spostamento personale fissati dai decreti per contrastare il diffondersi di Covid-19. È così che il Consiglio regionale si appresta oggi, alle 11, a trasformare in legge il provvedimento Ulteriori misure urgenti per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, messo a punto dalla Giunta regionale. Dopo il primo provvedimento d'emergenza varato l'11 marzo e reso operativo nel corso di questa settimana con i regolamenti attuativi che consentono di mettere in circuito oltre 26 milioni, l'atto legislativo odierno permetterà di prorogare i termini degli incentivi regionali; di sospendere i termini di alcuni procedimenti amministrativi e di prorogare tutti i certificati e le concessioni rilasciate dall'amministrazione regionale. Inoltre, sono previsti anticipi fino al 90% del pagamento degli incentivi concessi, una misura che può mettere in circolazione circa 200 milioni. Non da ultimo, si prevedono interventi in materia di pianificazione territoriale e di attività produttive. Si spostano all'autunno le elezioni amministrative di 12 Comuni. I consiglieri regionali si troveranno nella sede regionale più vicina alla propria abitazione o addirittura a casa propria. Voto palese in modalità online. Quella che sarà applicata è una modalità traslata dalla seduta del Consiglio regionale del Piemonte. Il testo di legge ha la sostanziale condivisione anche dal Pd, poiché «le proposte che abbiamo messo a disposizione della Giunta e della maggioranza di centrodestra sono state tutte recepite», ha affermato il capogruppo Dem, Sergio Bolzonello. «Si tratta di interventi importanti ha detto - legati al sistema delle garanzie a favore delle imprese che rappresentano la strada più concreta da percorrere per contribuire al rilancio dell'economia».

