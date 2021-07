Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEPORDENONE Con il G20 scatta mobilitazione giovani agricoltori per difendere il territorio. Al via la petizione contro i pannelli solari mangia suolo per combattere il rischio idrogeologico di fronte ai cambiamenti climatici e spingere invece il fotovoltaico pulito ed ecosostenibile sui tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili, laboratori di trasformazione e strutture agricole. «Sì all'energia rinnovabile senza consumo di suolo...