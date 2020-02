PORDENONE Anche quest'anno si è svolta in Friuli Venezia Giulia la ventesima Giornata nazionale di Raccolta del farmaco: quest'anno per festeggiare i vent'anni anni dell'importante iniziativa solidaristica - organizzata con la collaborazione di una serie di associazioni di volontariato e di solidarietà - è durata una settimana, dal 4 al 10 febbraio scorsi.

L'iniziativa del Banco farmaceutico si svolge ormai da un ventennio a livello nazionale. In Italia, nel coso di quest'ultima edizione, hanno aderito 4945 farmacie con una raccolta di 541 confezioni di farmaci da banco: una dato che fa registrare un risultato superiore del 28 per cento rispetto all'ultimo anno. Hanno contribuito più di 22 mila volontari e 17 mila farmacisti. I titolari delle stesse hanno donato oltre 720.000 euro. In regione hanno aderito 181 farmacie, 97 enti e 2 distributori intermedi del farmaco Farmacisti Più Rinaldi S.p.A. e Unico la Farmacia dei Farmacisti Spa. I farmaci raccolti, circa 21.400 pezzi, verranno distribuiti nei prossimi mesi ai 10.000 bisognosi del nostro territorio dai volontari degli enti assistenziali convenzionati con il Banco Farmaceutico.

