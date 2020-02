SANITÀ

PORDENONE «Che Forza Italia proponga di replicare anche nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone il sistema elimina code operativo a Trieste e Monfalcone è davvero sorprendente. Con il decreto commissariale numero 477/2019, infatti, l'allora Azienda sanitaria 5 (ora Azienda sanitaria del Friuli occidentale) ha già assunto la decisione, pubblicizzata dalla stampa locale». A intervenire, in risposta alla consigliera forzista Mara Piccin, è l'esponente del Pd Nicola Conficoni.

«In particolare - aggiunge il consigliere - dalla lettura dell'atto di approvazione del progetto emerge che la sperimentazione del nuovo ambulatorio per velocizzare i percorsi dei codici bianchi e verdi avvenga nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2019 e il 30 giugno 2020».

«Per valutare l'impatto del nuovo modello organizzativo - va avanti Conficoni - entro il 28 febbraio 2020 è previsto un primo monitoraggio di cui chiederemo le risultanze, sperando non vi siano ritardi».

Invece di suggerire l'adozione di iniziative già decise, di cui dovrebbe garantire la tempestiva attuazione, il partito dell'assessore alla Salute farebbe bene a occuparsi dell'emergenza primari che penalizza la sanità del Friuli occidentale e dello sblocco delle assunzioni necessarie a limitare le liste di attesa per visite ed esami specialistici. Considerato l'accaduto, infine, viene da domandarsi se su una partita così delicata come la gestione dei pronto soccorso ci sia un'indispensabile regia regionale o le singole aziende sanitarie viaggino per conto proprio».

