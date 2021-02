ALBERGHI E RISTORANTI

PORDENONE Il turismo del business, cioé le presenze legate alle grandi e piccole aziende del territorio che dialogano con il mondo e alle fiere internazionali, è praticamente scomparso da un anno. Manager aziendali o tecnici delle aziende che viaggino per lavoro non se ne vedono dal lockdown del marzo scorso. Negli alberghi del territorio le uniche presenze sono legate ai cantieri edili più grossi. E a qualche spostamento di turista regionale mordi e fuggi. «A distanza di un anno dallo scoppio della pandemia - spiega Giovanna Santin (in foto), responsabile provinciale di Federalberghi - gli hotel e il sistema dell'accoglienza sopravvive. Mancano gli eventi, mancano le fiere e le aziende ormai lavorano in smart working e nessuno si sposta più. La montagna, dopo la tremenda botta dello sci, è in ginocchio con una stagione ormai andata in fumo. Stimo cercando - aggiunge la rappresentate degli albergatori - di costruire qualche programma rivolto al turismo domestico e regionale contando sui borghi e sui percorsi dei cammini. Guardiamo all'estate, ma è difficile tenere duro. Speriamo che ora il ministero del Turismo con portafoglio possa davvero dare una svolta al settore. Dovremmo essere pronti, nella nostra regione più che mai, per quando sarà l'ora di ripartire. Ci sarà una concorrenza molto agguerrita da parte dei Paesi nostri vicini e confinanti. Perciò dobbiamo pensare ora a piani di riqualificazione e a programmi competitivi che faranno la differenza». Alberghi e ristoranti sono aperti - seppure con le limitazioni - ma la situazione rischia di farsi pesanti se ci sarà una nuova stretta.

LE CENE

«Con queste quattro settimane di zona gialla - spiega Pier Dal Mas, Ristoratori associati ad Ascom - abbiamo potuto ricominciare a lavorare seppure a regime ridotto. Durante la settimana c'è molta calma a pranzo, abbiamo visto che le famiglie arrivano nel fine settimana. Auspichiamo che non ci sia una precipitazione della situazione legata ai contagi che comprometta l'equilibrio che si sta cercando». L'obiettivo della Fipe è quello di riuscire a riaprire in sicurezza la sera, magari con l'apertura fino alle 22. «Con i pranzi abbiamo visto che si fa il 30 per cento del fatturato. Le aperture - aggiunge il ristoratore - la sera fanno la parte maggiore. Speriamo di essere ascoltati a Roma. Intanto, diversi Comuni del territorio hanno risposto all'appello che avevamo lanciato tre settimane. Diverse amministrazioni ci vengono incontro con agevolazioni e riduzioni sul fisco locale. E questo aiuta e li ringraziamo».

