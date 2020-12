LA NOMINA

PORDENONE Luciano Clarizia (in foto) è il nuovo presidente del Coordinamento regionale delle Professioni Infermieristiche del Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'incontro che si è tenuto l'altro giorno al primo ordine del giorno vi era l'elezione del Presidente e delle altre tre cariche previste da statuto. «Ho avuto il piacere e l'onore di essere eletto all'unanimità come Presidente regionale degli ordini Infermieri, una carica importante che per la prima volta viene affidata ad un Presidente di Pordenone. Un riconoscimento per il sottoscritto, ma soprattutto per il grande e ottimo lavoro che tutto il Consiglio Direttivo sta facendo nella Destra Tagliamento ed in particolare durante la pandemia da Covid. La collega presidente di Gorizia,Gloria Giuricin sarà la vice Presidente, il collega di Udine Stefano Giglio il Tesoriere e la collega di Trieste Cristina Brandolin la Segretaria. Molteplici i punti trattati nel primo incontro e gli obiettivi che ci siamo prefissati a breve e medio termine. Per condividere i nostri pensieri si è deciso di avviare una serie di riunioni partendo dai referenti sindacali regionali, passando ai dirigenti infermieristici delle Aziende e dell'Università, poi ai Presidenti degli Ordini dei medici ed infine concludere questo primo giro con una richiesta di incontro al Presidente della regione Fedriga e all'Assessore alla sanità Riccardi».

Clarizia va avanti. «Quello di cui vogliamo discutere è in primis la valorizzazione della professione infermieristica, che in questi mesi si è distinta e continua a farlo nella dura lotta al coronavirus, poi la nostra disponibilità ad essere in campo per la campagna vaccinale anticovid».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA