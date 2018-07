Cittadini uniti contro i ladri dopo gli ultimi furti in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORDENONS«State attenti: girano nei nostri giardini, tentando di entrare in casa». L'allarme è stato lanciato su Facebook, sul gruppo 'Sei di Cordenons se'', da parte di una residente in via Vial di Romans che, nei giorni scorsi, è riuscita a evitare che due ladri facessero visita alla sua abitazione. Il fatto di aver sentito dei rumori e di aver acceso la luce ha sortito l'effetto desiderato: i malintenzionati sono scappati, facendo perdere le tracce. Questo è soltanto l'ultimo degli episodi che si è verificato negli ultimi mesi. A...