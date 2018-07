CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CITTÀ DA RIPENSAREPORDENONE In attesa di entrarne in possesso, il Comune pensa a un concorso d'idee per decidere il destino del quasi ex carcere, ossia il Castello di piazza della Motta. Ma dovrà essere - precisa il sindaco Alessandro Ciriani, che ne ha già parlato più volte in Giunta - un concorso come si deve, con incentivi adeguati, per stimolare la partecipazione di professionisti che presentino progetti realizzabili.Accanto a questo, poi, è aperta la questione della ricerca delle risorse necessarie per qualsiasi intervento si...