IL SINDACO

PORDENONE «Quelle di Conficoni e Salvador sono dichiarazioni sconcertanti e accuse che rispedisco al mittente. A questi smemorati devo ricordare che qualche mese fa - grazie all'impegno del sottoscritto, dei consiglieri di maggioranza e dell'attuale amministrazione regionale - sono arrivati 50 milioni per completare il quadro finanziario dell'ospedale. L'amministrazione Serracchiani da loro sostenuta, infatti, aveva affermato che il quadro economico era completo. Una bugia. La verità non ha tardato a palesarsi in tutta la sua drammaticità: mancavano appunto 50 milioni per arredi e attrezzatture. Se non fossimo intervenuti noi si sarebbe inaugurato un ospedale completamente vuoto. Non solo. Non c'erano nemmeno i 2,4 milioni per la viabilità di supporto, anch'essi messi da questa amministrazione regionale, senza i quali non si può nemmeno inaugurare il nuovo ospedale e vial Rotto sarebbe morta. In tutto 52,4 milioni che mancavano e che noi abbiamo assicurato». A dirlo è il sindaco Alessandro Ciriani che poi va avanti. «Ciò che abbiamo ereditato dall'amministrazione comunale precedente di Conficoni e Salvador è un ospedalicchio seminuovo senza soldi per completarlo e due padiglioni, A e B, senza uno straccio di progetto e di euro per abbatterli e convertirli. I pazienti del nuovo ospedale voluto da loro si affacceranno sulla strada o su un orribile parcheggio. E' un progetto che ha devastato un quartiere dal punto di vista urbanistico, che crea disagio, traffico e smog. Tutti temi di cui i due consiglieri, che avevano importanti responsabilità amministrative, non si sono mai interessati, al punto di non spiegare nulla ai residenti. Il problema lo hanno causato loro. E adesso tentano di sostenere che l'ho creato io. Non funziona così. Dovrebbero chiedere scusa alla città, mettersi all'opera e collaborare per risolvere la pessima eredità che hanno lasciato. E invece scaricano il barile sull'amministrazione che di problemi procurati da loro ne ha già risolti abbastanza. Noi ci stiamo ragionando su cosa fare di quei padiglioni: una possibile riconversione per lungo degenti, una Rsa, oppure abbatterli per fare un polmone verde. In riferimento al mio impegno costante per la nostra sanità conclude - non ho bisogno di una telecamera che mi segua ogni giorno per dimostrare che sento e incontro regolarmente direttore generale, funzionari, medici, primari, sindacati, responsabili degli infermieri o l'assessore regionale alla sanità per affrontare i nodi cruciali del nostro territorio. Lo faccio perché difendere la sanità pordenonese mi sta a cuore. Peraltro è una partita che si può anche giocare assieme all'opposizione, ma dipende molto dal loro atteggiamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA