CORSA ELETTORALE

PORDENONE «Avanti insieme per Pordenone». Con questo slogan la lista Ciriani sindaco-Pordenone cambia lancia la diretta Facebook con la quale Alessandro Ciriani presenterà la sua ricandidatura, già annunciata da tempo. L'appuntamento online è mercoledì 24 febbraio alle 19.45. Per seguirlo basterà connettersi appunto alla pagina Facebook di Pordenone cambia. Il sindaco verrà intervistato dalla giornalista Francesca Pessotto, sia per tracciare un bilancio dei cinque anni alla guida del Comune sia per illustrare gli obiettivi per la città del prossimo futuro. «Si parlerà non soltanto di ciò che è stato fatto e si sta facendo spiega lo stesso Ciriani - ma di quello che si farà. In questi anni, infatti, oltre a lavorare per il presente, abbiamo messo solide basi per la Pordenone degli anni a venire. Un esempio su tutti: il prossimo sindaco, chiunque sarà, potrà inaugurare il nuovo ponte sul Meduna, visto che abbiamo ottenuto i fondi dalla Regione per realizzarlo. Si tratterà di un evento storico. Ma i progetti sono tanti altri. Tra questi, solo per fare qualche esempio, la nuova piazza di Borgomeduna, la riqualificazione di Rorai, il rinnovo dell'ex Fiera».

Si parlerà insomma di tutti i temi che interessano la vita della comunità, dai lavori pubblici al sociale, dall'ambiente alla scuola, dalla sanità ai quartieri. «L'invito a seguire la diretta online è rivolto a tutti. dice Ciriani - Strade, fognature e aiuti sociali non sono di destra o di sinistra, ma provvedimenti per tutta la città. In questi anni ho governato cercando di seguire principi di buona amministrazione, non secondo logiche politiche».

Nei giorni scorsi, la lista civica voluta dal sindaco uscente, Pordenone Cambia - che già aveva ufficializzato la discesa in campo dell'ex comandante della Polizia locale, Stefano Rossi - ha annunciato altre tre candidate al Consiglio comunale per le prossime elezioni. Si tratta di tre professioniste: la titolare di un'edicola storica in centro città, Antonella Feletto; il medico Maria Luisa Casucci; e l'avvocato Anna Tomasini. Tre professioniste sulle quali il movimento ripunta per ripartire verso la corsa al municipio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA