Ciriani punge: «È la svolta, abbiamo cancellato il passato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STOCCATAPORDENONE Alessandro Ciriani ha assistito in silenzio allo scorrimento delle slide sul maxischermo. Mentre l'assessore Mariacristina Burgnich dava i numeri - in senso letterale - rendendo potabile la presentazione del bilancio previsionale, il sindaco prendeva appunti. Aspettava l'ultima pagina per colorare un momento apparentemente asettico e farlo proprio. «L'opposizione potrebbe fare il suo lavoro, invece si occupa di portare avanti solamente polemiche strumentali, soprattutto senza ricordarsi di un dato fondamentale: avevano...