Ciriani guarda al futuro della città «Dalla Regione vogliamo più soldi»

L'AGENDAPORDENONE L'incontro è in programma. Sul tavolo ci saranno documenti e dati, con la città che vorrà fare la voce grossa e rappresentare un intero territorio, non solo i due corsi del centro storico. Si siederanno l'uno di fronte all'altro Alessandro Ciriani e Sergio Bini, assessore regionale del nuovo corso Fedriga. In realtà a snocciolare i dati di fronte al rappresentante della Regione sarà Guglielmina Cucci, che in Comune a Pordenone rappresenta il settore del turismo, ma poco cambia. La direzione della freccia è una: il...