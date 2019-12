Ciriani: «Concentrando le case popolari si creano ghetti potenzialmente pericolosi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIPORDENONE «I quartieri sono e rimarranno nostre priorità, ma ci sono stati dei piani urbanistici completamente sbagliati in passato che hanno creato situazioni difficili». Alessandro Ciriani conosce le condizioni abitative di largo Cervignano. Si dice pronto a incontrare i residenti per ascoltare le loro lamentele, e nel frattempo sta affrontando l'emergenza localizzata dell'ascensore che non va. Ma l'analisi ampia riporta l'orologio all'indietro, per riconoscere come un complesso come quello preso in esame sia un esempio - secondo...