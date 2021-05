Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALTRO NODOPORDENONE L'opera è costata 31 milioni di euro, ma soprattutto un'attesa di vent'anni. Aveva due compiti precisi: togliere i mezzi pesanti dal centro di San Vito al Tagliamento e sgravare almeno in parte il tratto Valvasone-Cimpello della Pontebbana. Nel primo caso ce l'ha fatta, nel secondo decisamente no. La Circonvallazione di San Vito è rimasta in senso letterale un'opera tutta sanvitese e poco provinciale. Manca quasi del...