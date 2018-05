Cinque Stelle, attivisti contro il candidato: «Troppi errori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOPO IL DISASTROPORDENONE Erano bastate le poche ore successive alle elezioni di domenica scorsa per capire che nel movimento Cinque Stelle tirava aria da resa dei conti. Il clima che si respirava - in particolare a Pordenone - tra la base del movimento grillino già alla vigilia delle elezioni non era certo quello di una grande fiducia rispetto al candidato presidente. Ma fino alla fine tutti si sono battuti per il migliore risultato possibile. A tre giorni da voto scoppia però una sorta di rivolta interna al movimento. Sotto accusa il modo...