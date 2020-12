I CASI

PORDENONE Nella giornata in cui il Governo ha chiarito che cosa si potrà o non si potrà fare nelle festività natalizie, il Friuli Venezia Giulia segna una netta diminuzione dei ricoveri ospedalieri con 29 posti liberati tra i reparti di infettivologia e covid (attualmente 601) mentre le terapie intensive risalgono di due unità, a 59. La percentuale dei nuovi contagi invece aumenta leggermente a 9,68% con 753 positivi rilevati su 7.781 tamponi effettuati (cifra comunicata a livello nazionale anche se dalla Regione è arrivata la precisazione che in ragione della trasmigrazione dei dati in nuovi server, il valore di giornata dei test eseguiti è ancora in corso di aggiornamento).

I DECESSI

Sono stati 33 i decessi da Covid-19, di cui uno afferente al 29 novembre. Di questi 23 sono stati registrati in provincia di Udine, tre nel Pordenonese, più altri due nella casa di riposo di San Vito, cinque a Gorizia e 2 a Trieste, con il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia che ha toccato quota 1.399 vittime. A Pordenone sono morti due uomini, entrambi in ospedale, si tratta di un ottantacinquenne e di un ottantottenne. A Pasiano, invece, si registra una vittima, un uono di 69 anni, morto per Covid, ma affetto da altre patologie. Due, come si diceva, i morti nel pomeriggio di ieri in casa di riposo a San Vito. In qusto caso si tratta di due donne, Maria Piagno, 105 anni, la più anziana della provincia di Pordenone e Antonella Fatalò, 89 anni.

IN REGIONE

Sono 418i decessi sino ad ora a Trieste, 608 a Udine, 284 a Pordenone e 89 a Gorizia. A Udine e nell'hinterland in particolare si piange la scomparsa del dottor Vincenzo Laspina, medico di famiglia dal 1976 al 2006 a Pradamano e poi altri paesi della provincia, curando migliaia di friulani per quasi quarant'anni.

GLI ALTRI NUMERI

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 43.559, di cui: 9.317 a Trieste, 19.446 a Udine, 9.088 a Pordenone e 5.168 a Gorizia, alle quali si aggiungono 540 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.390 (+534). I totalmente guariti sono 27.770 (+186) mentre i clinicamente guariti 639. Le persone in isolamento risultano essere 13.091. Il nuovo monitoraggio a cura dell'Iss per la settimana da 3 al 13 dicembre conferma il Friuli Venezia Giulia in fascia gialla con l'indice Rt sceso come annunciato ieri a 0,7.

I FOCOLAI

Nel dettaglio dei dati, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 35 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 27. Nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale due infermieri, un medico e un terapista.

