PORDENONE Imprenditori del Dragone pronti a fare acquisti. Ad investire anche a Pordenone, cercando l'affare o, ancora meglio, facendo leva sulle difficoltà che molti commercianti stanno riscontrando. La chiusura (forzata e prolungata) di negozi, bar e ristoranti per effetto del coronavirus sta piegando un'economia fragile, che non si è ancora del tutto ripresa dallo shock finanziario del 2008. Per tanti imprenditori, soprattutto del terziario, il lockdown è stato una mazzata. Qualcuno si è arreso, altri hanno riaperto con la consapevolezza che il futuro non sarà facile. E c'è chi è sempre più propenso a «mollare tutto e vendere ai cinesi». E non è un caso, visto che proprio gli imprenditori del Dragone sono tornati alla carica in cerca del super affare.

Diversi commercianti si stanno vedendo recapitare messaggi whatsapp sul telefonino con scritto: Vuoi vendere ai cinesi? Funziona. Da oggi, traduciamo e pubblichiamo il tuo annuncio nel sito ufficiale dei cinesi in Italia. Vai su: www.affaricinesi.com. Dove si legge: Siamo il primo sito professionale che ti mette in contatto con gli investitori cinesi che hanno liquidità per fare investimenti. E ancora: Se in 60 giorni non hai venduto, il secondo annuncio lo paghi la metà. E non è una novità il passato lo dimostra con i numeri che i cinesi puntino ad investire a Pordenone o in provincia. Non solo acquistando bar, ma anche negozi e ristoranti.

Un business sul quale Alberto Marchiori, presidente provinciale dell'Ascom vuole vederci chiaro: «La crisi c'è per tutti. Se un locale non va, che la gestione sia italiana o straniera poco cambia: il destino, in quei casi, è segnato. Più di qualche imprenditori cinese si è visto costretto, nel tempo, ad abbassare le serrande. Da un punto di vista commerciale, non posso dire nulla sul fatto che da parte della Cina è ripresa un'attenzione marcata nei confronti dell'Italia. Non vorrei mai, però, che dietro a questo business ci fosse di mezzo la malavita. Allora sì che sarebbe un problema. Le forze di polizia stanno monitorando il fenomeno».

Il prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, aveva convocato a fine aprile, in pieno lockdown. In quell'occasione aveva chiesto al questore Marco Odorisio, al comandante provinciale dell'Arma, Luciano Paganuzzi, e della Guardia di finanza, Stefano Commentucci, di monitorare la situazione per contenere infiltrazioni della malavita e registrare tutti quei campanelli d'allarme che potrebbe costituite l'anticamera di tensioni sociali. A Digos, Nucleo informativo dei carabinieri e Finanza era stato affidato il compito di intensificare l'attività. A maggior ragione in un periodo di grandi tensioni come quello che stiamo attraversando, in cui la crisi potrebbe spingere imprenditori a mettersi nelle mani di chiunque pur di trovare una soluzione ai loro problemi finanziari. Un rischio reale.

