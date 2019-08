Cimpello-Sequals, il pericolo dimenticato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIAGGIOPORDENONE Autovelox fissi, sistema di monitoraggio della velocità media (volgarmente, tutor), più pattuglie delle forze dell'ordine, tolleranza zero. Sono tutte le frasi (intrise di soluzioni di facile assimilazione) pronunciate dalle alte autorità politiche dopo gli incidenti mortali. Tanti, troppi quelli registrati negli anni sulla Cimpello-Sequals, una strada maledetta non tanto per la sua conformazione (è una striscia d'asfalto, indifferente come lo sono tutte le altre, né buona, né cattiva), quando per la lunga scia di...