Cimolais, Claut, Erto e Casso i comuni più colpiti: mostra per non dimenticare

I COSTIPORDENONE Terminata la fase dell'emergenza e in attesa che abbiano inizio i lavori di ripristino e consolidamento delle varie infrastrutture devastate dal maltempo - in totale, per la regia della Regione, sono in ballo, da sbloccare entro il 2019, ben 323 progetti in tutto il Friuli Venezia Giulia per un totale di quasi 110 milioni di euro -, per lasciare un segnale importante di ciò che è accaduto, ed anche per lanciare un monito a ciò che potrà accadere in futuro, se non si porrà rimedio a quelli che paiono inesorabili...