LA TESTIMONIANZA

PORDENONE «Nei settant'anni di attività della nostra azienda non c'è mai stato un blocco così totale. Ma il problema vero è che non si capisce ancora bene chi e che cosa potrà continuare. Fino all'ultimo decreto di sabato sera ci eravamo adeguati alle norme previste dal protocollo di sicurezza. È chiaro che la priorità è la salute dei lavoratori. E proprio per questo siamo andati avanti nelle ultime due settimane adottando tutte le precauzioni previste. Ora siamo costretti a fermarci, stiamo verificando però alcune situazioni legate ad alcuni cantieri all'estero».

Per Luigi Cimolai, presidente dell'omonimo gruppo (fondato dal padre Armando esattamente settantuno anni fa), quelle di ieri sono state ore convulse e quasi drammatiche. Covid-19 ferma dunque anche il re degli stadi. Il colosso dell'acciaio pordenonese, con cantieri attivi in diversi Paesi del mondo, ha dovuto chiudere i battenti e mandare tutti i dipendenti a casa richiedendo la cassa integrazione.

VERIFICHE IN CORSO

Gli uffici della società diversi gli addetti che già da giorni lavorano in modalità smart working stanno verificando la possibilità di poter eventualmente proseguire l'attività su alcune importanti opere per le quali sono previsti tempi di consegna. Una di queste è la copertura dei parchi minerari dell'Ilva di Taranto. Un'opera ora il committente è Arcelor Mittal che ha anche dei risvolti e delle ripercussioni di carattere ambientale e sanitario. Il mega-guscio di copertura che la Cimolai sta realizzando nel sito di Taranto ha infatti l'obiettivo di impedire il diffondersi delle polveri derivanti dal processo di lavorazione dell'acciaio nell'ambiente. Inoltre il gruppo guidato dall'ingegnere Luigi Cimolai ha in piedi, in questo momento, più di qualche grande opera pubblica negli Stati Uniti considerata strategica e che potrebbe andare avanti. Tra l'altro, c'è un importante ponte (Throgs, collega il quartiere Queens a sud con il quartiere del Bronx a nord). Ma sono in corso anche altre importanti infrastrutture legate ai trasporti. Quello americano negli ultimi anni è diventato uno dei mercati di punta per la società specializzata nelle grandi opere in acciaio. Ma è chiaro che senza la produzione nelle fabbriche del gruppo, la società non può andare avanti con le commesse in essere.

Un altro importante cantiere in via di ultimazione è quello per la realizzazione del più grande telescopio del mondo. L'opera è stata avviata in Cile, nel deserto dell'Atacama: il cantiere ancora circa quattro anni di lavoro per la conclusione è nel pieno dell'attività ed è per questo che la Cimolai sta verificando la possibilità di poter continuare nell'opera. Ma il rischio della pandemia incombe: è chiaro che un'azienda globale come il Gruppo Cimolai sconta i pesanti effetti di quella che ormai rischia di diventare una crisi sanitaria mondiale.

