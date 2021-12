Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAPORDENONE La forma è quella di una tenda berbera nel deserto. La cui intera copertura mobile (cioé apribile) in acciaio è stata realizzata dalla Cimolai spa di Pordenone. È stato inaugurato l'Al-Bayt Stadium, teatro principale della prossima Coppa del Mondo Fifa, in programma in Qatar a partire dal 21 novembre 2022, costruito in joint venture da un pool imprese tra cui Cimolai Spa, che ha realizzato e montato le gradinate...