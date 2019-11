Cimitero, troppa pioggia: cede il terreno di alcune tombe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CIMITEROPORDENONE Ci sono forse le piogge abbondanti degli ultimi giorni dietro il cedimento del terreno sotto ad alcune tombe del cimitero urbano di via Cappuccini. Una situazione che non è certo passata inosservata anche perchè interessa alcune zone ben visibili. Ad accorgersi del fenomeno, che interessa diverse sepolture allineate una accanto all'altra in una zona del camposanto, è stata una persona che si era recata a visitare i propri defunti. IL SOPRALLUOGODa parte del Comune, l'assessore al patrimonio Walter De Bortoli ha spiegato...