PORDENONE Troverei quasi divertente questo ricorrere alle antiche ideologie per affrontare una campagna elettorale del 2021, se non si toccassero due temi estremamente delicati: il consigliere comunale Alberto Santarossa (Autonomia responsabile) interviene sulla duplice questione delle sepolture islamiche (che è stata affrontata ieri in un convegno promosso dalla Federazione provinciale del Pd e sulla quale abbiamo interpellato i candidati sindaco Alessandro Ciriani e Gianni Zanolin) e dell'intitolazione del chiostro della Biblioteca a Norma Cossetto. In principio - commenta Santarossa - si vuole portare l'amministrazione comunale a esprimersi su un eventuale cimitero islamico, snocciolando i numeri dei musulmani presenti in provincia e gettandoli così nel dibattito politico. Associando il diritto ad avere un loro cimitero a quello degli ebrei, che da secoli ne hanno di propri in diverse città italiane, dimenticando che storicamente più che di diritto si è trattato di discriminazione: proprio per questo motivo la Repubblica garantisce sepoltura in un cimitero laico che accoglie cittadini di qualunque fede. Allo stesso modo, l'opposizione dimostra la sua tendenza divisiva ricamando sull'intitolazione del chiostro della biblioteca alla figura di Norma Cossetto, volendo ancora una volta diversificare in morti di serie A e B, in martiri del fascismo e martiri del comunismo, quando quella targa vuole solo combattere l'ignoranza e l'indifferenza nei confronti di un eccidio rimasto colpevolmente nascosto per decenni. Come dire che la campagna elettorale anche se dovrà per forza svilupparsi sui temi locali, le necessità dei pordenonesi e le idee per risolvere i problemi, non potrà però prescindere anche da temi nazionali e da questioni di prncipio. È chiaro che su questo punto le posizioni saranno senza dubbio divergenti e non si escludono certo scontri, ma è legittimo che centrodestra e centrosinistra possano esprimere i loro concetti.

