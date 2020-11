CONTROLLI

PORDENONE Cimiteri aperti ma con controlli per evitare assembramenti e senza celebrazioni religiose, come da indicazioni della Diocesi. Fine settimana di Ognissanti un po' diverso dagli altri ma non troppo a Pordenone e in provincia, se si considera che altrove qualche Comune ha deciso per la chiusura dei camposanti.

NO ALLA CHIUSURA

Sicuramente siamo consapevoli che quella delle visite ai cimiteri nelle giornate di Ognissanti e del 2 novembre sono una tradizione che non potevamo negare spiega l'assessore alla Sicurezza Emanuele Loperfido. I Dpcm non contengono norme relative ai cimiteri e alle celebrazioni religiose di queste giornate, ma secondo le normative continua Loperfido l'importante è evitare che si creino assembramenti. Per questo motivo abbiamo disposto volontari degli Alpini e di Protezione civile all'ingresso dei cimiteri cittadini, che saranno impegnati nel fine settimana e il 2 novembre a controllare che non ci creino sovraffollamenti.

MONITORAGGIO

Non ci sarà un vero e proprio contingentamento degli accessi con un numero massimo di presenze e un conteggio di entrate e uscite: i volontari monitoreranno la situazione e interverranno in caso di necessità. Obbligatorio, naturalmente, il rispetto di tutte le disposizioni che riguardano mascherine e distanziamento. A limitare le presenze e a garantire le condizioni di sicurezza è anche l'indicazione data dalla Diocesi di Concordia-Pordenone, quella cioè di valutare con i sindaci dei vari Comuni l'opportunità delle celebrazioni in cimitero - con gestione degli ingressi e mantenimento del distanziamento - e, nel caso in cui sorgessero difficoltà, di celebrare le messe in chiesa, mentre il sacerdote si recherà nel camposanto per la benedizione delle tombe senza processione. Se poi l'affluenza di fedeli in cimitero fosse notevole, l'indicazione è quella di reiterare il momento della benedizione.

LE MESSE

Fra le parrocchie cittadine, quella di Sant'Agostino, a Torre, ha previsto per oggi alle 15 e domani alle 10 le messe in cimitero, con la raccomandazione di mantenere il distanziamento e la mascherina, mentre quella di San Lorenzo, a Rorai Grande, ha previsto la celebrazione in cimitero alle 15 di oggi, con le consuete regole. Accanto alle nuove problematiche sollevate dall'emergenza sanitaria restano, naturalmente, quelle consuete: il rischio, per esempio, che fra le persone in visita ai propri cari possa intrufolarsi qualche malintenzionato per compiere borseggi o furti dalle auto in sosta. La presenza di volontari con le relative divise aggiunge ancora l'assessore permette ai cittadini di segnalare qualunque problema. Anche gli altri Comuni della Destra Tagliamento hanno adottato una linea sostanzialmente analoga a quella del capoluogo: a Porcia, per esempio, i cimiteri del capoluogo e di Palse sono regolarmente aperti dalle 8 alle 19, con la raccomandazione di usare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere la distanza interpersonale di un metro, mentre per la solennità di Ognissanti è stato aumentato il numero delle messe in duomo e per poter accedere è necessario prenotarsi ritirando l'apposito biglietto in sacrestia o in canonica. Le messe in cimitero ci saranno, ma saranno celebrate nell'area del cimitero storico all'aperto. Anche ad Azzano Decimo celebrazioni nei cimiteri ma con percorso per entrata e uscita e niente processioni, solo celebrazioni statiche. A Fontanafredda i cimiteri rimarranno aperti, ma sarà vietata qualsiasi forma di assembramento e le funzioni saranno celebrate in forma ridotta.

Lara Zani

