Ciclisti e pedoni, sempre più investimenti

STRADE E SICUREZZAPORDENONE Ciclisti e pedoni investiti. Un fenomeno in aumento, soprattutto durante la bella stagione, e che continua a mietere vittime. In una settimana, tra San Vito al Tagliamento e San Quirino, sono stati due i morti: una donna ed un uomo che, in sella alla bicicletta, sono stati travolti ed uccisi. L'8 maggio era stata la volta di un 26enne ciclista americano che in località Tornielli, tra Roveredo ed Aviano, era stato investito da un furgone: il giovane era rimasto gravemente ferito. In condizioni serie, quindici giorni...