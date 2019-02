Ciclista investito all'incrocio, è grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AZZANOGrave incidente stradale ieri pomeriggio all'intersezione tra la strada regionale 352 (viale Primo Maggio) e via Verdi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Fiume Veneto, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, un'auto e una bicicletta si sono scontrate. Ad aver avuto la peggio è stato l'uomo che era in sella al velocipede: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono state definite serie: i medici...