Ciclista di trentatrè anni investita in viale Dante: era sulle strisce

INCIDENTEPORDENONE Ciclista investita in viale Dante. Vittima dell'incidente è una donna di 33 anni, pordenonese, mentre l'auto che l'ha colpita era una VolksWagen Golf guidata da un 70enne cordenonese, G.B. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 all'altezza dell'attraversamento che si trova subito dopo la doppia rotatoria, in direzione di piazza Risorgimento. Le condizioni della donna non sarebbero gravi: soccorsa dagli operatori del 118, era cosciente, anche se dolorante per le contusioni. Sul posto gli agenti della Polizia locale. In...