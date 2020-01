Ciclabili e Zone 30 a Torre, via alla gara d'appalto

GLI INTERVENTI

PORDENONE Quattro milioni e duecentomila euro. Un regalo al quartiere più popoloso della zona a nord della città. Parte, con l'inizio del 2020, la procedura di gara legata agli interventi che interesseranno l'area di Torre e di via San Valentino. E i fari sono puntati sulla realizzazione delle piste ciclabili e delle zone con limite di velocità a 30 chilometri l'ora. Gli interventi, che ampliando il raggio toccheranno anche via Piave, fanno parte del programma di erogazione fondi Por-Fesr 2014-2020.

IL DETTAGLIO

Nel gennaio del 2018 il Comune di Pordenone aveva presentato istanza per accedere alle agevolazioni previste dalla lettera di invito approvata con la delibera della giunta regionale del 7 luglio 2017, a valere sul Por Fesr 2014-2020, azione 4.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre, via San Valentino via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30 per lo svolgimento degli interventi di riqualificazione dell'asse viario via San Valentino via Piave con l'inserimento di una pista ciclabile e la realizzazione di Zone 30 mediante interventi di moderazione del traffico nel quartiere di Torre, precisamente nella zona a nord e a sud di via Piave.

La Regione ha designato i quattro comuni capoluoghi di provincia quali Autorità urbana (Au) con le quali avviare un processo di programmazione concertata degli interventi da realizzare; da tale partenariato è scaturita l'individuazione di una serie di interventi integrati in modo da conciliare strategie locali per lo sviluppo economico e sostenibile del territorio e la strategia regionale che mira alla realizzazione di città smart ed attrattive. Di qui il contributo, e ora la partenza della gara d'appalto propedeutica all'avvio dei lavori.

