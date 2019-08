Ciclabile Noncello - Mare, mozione per trovare i finanziamenti europei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLOVIAPORDENONE Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga valuterà la fattibilità della ciclovia Fvg 11 Noncello-mare e si impegna ad attivarsi per utilizzare tutte le possibili fonti di finanziamento nazionali ed europee. In occasione dell'assestamento di bilancio è stato infatti accolto un ordine del giorno che va in questa direzione presentato dai consiglieri regionali pordenonesi Nicola Conficoni (Pd), Mara Piccin (Forza Italia), Alessandro Basso (Fratelli d'Italia), Simone Polesello (Lega), Sergio Bolzonello (Pd ed Emanuele...