Ciclabile di viale Grigoletti, 360mila euro per la sicurezza

IN GIUNTAPORDENONE Le casette di Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il trenino delle feste, il presepe nella loggia, bambini e anche un mercatino enogastronomico in piazza Risorgimento sono gli elementi principali del programma del Natale a Pordenone, approvato dalla Giunta e che prenderà il via il 30 novembre per concludersi il 6 gennaio. PORDENONE EXPERIENCECosterà cinque euro l'ingresso intero e tre quello ridotto a Pordenone experience, la costola multimediale della mostra Il Rinascimento di Pordenone, che aprirà a dicembre....