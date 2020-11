IL PROVVEDIMENTO

PORDENONE «Grazie a uno sforzo enorme stiamo tenendo meglio di altri, anche se la situazione è critica. Per questo l'ordinanza non punta a dare multe, ma a dare delle regole condivise, per limitare al massimo la circolazione del virus e tutelare le fasce a rischio. Capiamo che i sacrifici non siano naturali, ma ora servono più che mai». Un cappello, necessario, firmato dal presidente Massimiliano Fedriga. Sublima il senso dell'ordinanza che entrerà in vigore da domani: stringere le maglie per evitare di finir male. Punto. E gli obiettivi da centrare sono due: evitare gli ammassamenti nei fine settimana e limitare al massimo le occasioni di contagio.

LE MISURE

Le nuove norme sono più o meno quelle già annunciate, con una novità importante. La domenica, infatti, chiuderanno tutti i negozi, anche quelli al dettaglio. Resteranno aperti bar, ristoranti, farmacie (e parafarmacie), alimentari, tabaccherie ed edicole. Il sabato e la domenica, chiusi tutti i parchi commerciali e le strutture di vendita sopra i 400 metri quadri dovranno abbassare la serranda. Resta sempre consentita la consegna a domicilio. L'accesso agli esercizi di vendita è consentito solo a una persona per nucleo familiare. La raccomandazione per gli over 65 è quella di frequentare gli stessi esercizi nelle prime due ore di apertura. I mercati potranno aprire solo a fronte della presentazione di un piano di perimetrazione, con accessi e uscite separati. La mascherina va portata sempre, tranne sotto i sei anni, durante l'attività sportiva intensa e durante la consumazione delle bevande ma a distanza di un metro. Protezioni anche in macchina tra non conviventi.

SPOSTAMENTI

L'ordinanza chiarisce le regole per le passeggiate e l'attività motoria, che devono essere preferibilmente svolte in parchi pubblici o aree verdi periferiche. E in ogni caso lontani da aree affollate, come strade o piazze. Resta un criterio difficile da applicare con puntualità, ma il senso è chiaro: non si dovranno frequentare zone turistiche o potenzialmente affollate per passeggiate o corse all'aperto. Meglio un luogo isolato.

APERITIVO LIMITATO

I bar e i ristoranti continueranno a rimanere aperti (sino alle 18, come da norma nazionale), ma a partire dalle 15 di ogni giorno si potranno consumare cibi e bevande solamente seduti al tavolino. L'obiettivo è duplice: non vessare ancora delle categorie già piegate, magari con nuovi limiti orari, ma allo stesso tempo evitare la ressa dell'aperitivo. Al bar sì, quindi, ma solo ognuno al proprio posto. Non in piedi.

NEGLI ISTITUTI

La nuova ordinanza firmata dal presidente Fedriga stabilisce anche alcuni limiti che produrranno i loro effetti nelle scuole elementari e medie, cioè dove le lezioni sono ancora consentite in presenza. Saranno infatti sospese le ore di educazione fisica, durante le quali è difficile garantire il distanziamento tra gli alunni, ma anche quelle che prevedono l'insegnamento del flauto o del canto.

STRADA COMUNE

Il provvedimento sarà lo stesso per tre territori: Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Come durante la prima ondata, torna la marco-regione. Lega e Pd si stringono la mano e dettano la linea per un pacchetto di provvedimenti che inaspriscono la zona gialla e puntano ad arginare la situazione prima che a farlo sia direttamente il governo. «La ragione della condivisione dell'ordinanza nasce da situazioni simili - ha chiuso Fedriga -. C'è la stessa collaborazione messa in campo nella prima fase dell'epidemia».

