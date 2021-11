Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Vaccini, l'AsFo promette una riduzione delle liste d'attesa. La Regione intanto teme un aumento dei casi anche in provincia. Sono i temi analizzati ieri in Prefettura. «Il rapporto fra andamento dell'infezione e domanda ospedaliera - ha detto il vicepresidente Riccardi - mostra dati diversi rispetto all'anno scorso. All'interno di questa partita vediamo alcuni vaccinati che riprendono il virus ma con caratteristiche diverse, non gravi. Il...