PORDENONE Gli operatori sanitari lavorano in trincea con turni che cominciano ad allungarsi e con il rischio di lavorare a stretto contatto con l'epidemia che si sta allargando anche in regione. Medici, infermieri e Oss che - anche sul territorio del Friuli occidentale convivono ormai con il livello elevato dell'emergenza. Visto che sono ormai diversi i casi di positività (sia tra i medici di medicina generale che tra gli ospedalieri e anche tra gli amministrativi) cresce anche il timore tra gli operatori. Che già nei giorni scorsi hanno sollevato il problema della disponibilità delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuale in tutti i siti dell'Azienda ospedaliera, non solo negli ospedali ma anche nei distretti sanitari del territorio e negli altri servizi. Ieri il sindacato degli infermieri regionale della Cisl ha chiesto alle istituzioni, in particolare alla Regione, che venga effettuato il tampone faringeo a tutti i lavoratori della sanità.

«La situazione dell'epidemia di Covid-19 si aggrava sempre più. La Cisl - si legge in una nota - ha chiesto alle istituzioni lo screening per tutti i lavoratori delle aziende che devono garantire l'assistenza in sicurezza senza il timore di contagiare colleghi, familiari, utenti. Chiediamo inoltre mascherine, camici, visiere necessari per la tutela della salute degli addetti. Adesso basta, servono fatti concreti e subito». L'altra richiesta degli operatori sanitari è quella dei rinforzi. È necessario - insistono le organizzazioni sindacali - che il reclutamento e le assunzioni straordinarie degli infermieri vengano effettuate nei tempi più stretti possibile.

Nel frattempo negli ospedali dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale sono diversi gli infermieri e gli Oss che - visto che alcuni servizi come quelli ambulatoriali o quelli legati interventi programmati sono stati bloccati e rinviati - si mettono a disposizione volontaria per coprire i ruoli e i turni che servono nei nuovi reparti creati per fare fronte all'emergenza Covid-19 e nelle Terapie intensive dove il numero dei ricoverati comincia a essere alto. Oltre al reparto ad hoc creato nella Degenza breve dell'Ortopedia del Santa Maria degli Angeli (una decina i posti letto dedicati) da ieri è operativo anche un reparto Covid-19 (una ventina i posti letto dedicati) anche nel reparto dell'Ortopedia di San Vito dove l'attività programmata è stata sospesa. In questi due nuovi ambiti serve implementare il personale e la direzione sanitaria ha avviato una ricerca di personale volontario tra quegli operatori dei servizi sospesi. Anche nel reparto della Terapia intensiva (una dozzina i posti a Pordenone, dove altri 4 o 5 posti che sono stati trasformati nella terapia intensiva della sale operatorie) è scattata la ricerca di personale volontario disposto a rafforzare le turnazioni.

Le adesioni da parte di infermieri e Oss - che come i medici sono pronti a rispondere presente e sono sempre in prima linea - stanno arrivando e anche in modo piuttosto veloce. Ma arrivano anche le richieste - da parte delle loro rappresentanze sindacali - di un maggiore coinvolgimento. «Sarebbe opportuno - ha ribadito ieri il sindacato della sanità - poiché i lavoratori che si rendono disponibili chiedono alcune informazioni che noi però fino a oggi non siamo in grado di dare. E questo, evidentemente, rende tutto più complicato».

