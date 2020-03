LE DENUNCE

PORDENONE Un'altra raffica di denunce, un'altra sfilza di strampalate giustificazioni per poter bighellonare in stazione o fare un giro in macchina. Tra sabato notte e domenica le forze dell'ordine hanno controllato 527 persone e 357 attività commerciali. Se l'unico esercente ad aver trasgredito è stato il gestore del Bibiq Cafè di Zoppola, che aveva aperto nonostante i divieti, ben 42 persone, soprattutto cittadini stranieri, sono stati denunciati per inottemperanza al decreto ministeriale che vieta spostamenti ingiustificati. In un caso la denuncia di è arricchita di due ipotesi di falso: non solo è stata fornita una finta motivazione sulla presenza in strada, ma anche false generalità. C'è poi il caso del nigeriano denunciato dai carabinieri due volte nell'arco tre giorni perché chiedeva l'elemosina davanti a un supermercato senza rispettare la distanza di sicurezza con le persone.

Le situazioni sono le più disparate. I carabinieri di Spilimbergo, alle 4 del mattino, hanno bloccato quattro ragazzi del Maniaghese che, per rompere la noia, erano andanti a correre in auto. I colleghi del Radiomobile di Pordenone hanno denunciato due extracomunitari usciti perché stanchi di stare in casa.

Di diverse nazionalità sono le sei persone che si erano date appuntamento in stazione ferroviaria a Casarsa: alle denunce sono seguiti, in due casi, i fogli di via da Casarsa per tre anni. I carabinieri di Casarsa hanno intercettato anche tre indiani che da Mortegliano volevano raggiungere un connazionale a Fiume Veneto per aiutarlo nel trasloco. I colleghi di Fiume Veneto, oltre al gestore dei Bibiq Cafè, hanno denunciato anche un senegalese di Rovigo che girava senza motivo in paese. È italiano, invece, l'automobilista che voleva andare a Lignano per assistere la madre non autosufficiente: è bastato telefonare alla donna per scoprire che è in grado di cavarsela da sola. Sempre italiani sono i due giovani denunciati perché andavano ad acquistare souvenir di marijuana, i due che hanno riferito di dover acquistare le crocchette per il cane e un terzo che andava a comprarsi un accendino.

Sette persone, controllate sabato dalla Polizia locale di Fontanafredda, sono state denunciate perché giravano a bordo di un furgone senza motivo. Si tratta di operai romeni domiciliati da tempo a Fontanafredda. Ulteriori denunce, nella zona del Sacilese, sono state inoltrate dai carabinieri della Compagnia di Sacile. Nei guai sono finiti un 20enne di Pasiano controllato a Prata, un 34enne ghanese di Conegliano controllato a Sacile, un 44enne di Aviano che girava senza giustificazione valida nel suo paese. E ancora un 36enne di Cordenons che non aveva motivo di trovarsi a Fontanafredda, un senegalese di Azzano, 33 anni, che si trovava a Prata, infine un sacilese di 54 anni che si era dato appuntamento con un amico ucraino di 52.

