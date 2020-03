LA SCURE

PORDENONE Il prefetto, Maria Rosaria Maiorino, e di fronte i sindaci dei Comuni con più di 10mila abitanti. L'aria, di quelle pesanti, perché le decisioni da firmare sono toste, unicum nelle carriere di tutti i presenti. All'uscita dall'incontro, ieri mattina, il mandato: mano pesante contro chi pensa ancora di essere solo ai bordi dell'emergenza. Controlli e sanzioni, come anticipato da Maria Rosaria Maiorino. La differenza? Ora lo sanno i sindaci, che hanno il braccio armato per trasformare l'invito a stare a casa in qualcosa di cogente, reale. Alessandro Ciriani, in un videomessaggio intriso di realismo, ha parlato di «mano pesante». Contro chi? Contro chi ancora crede che la movida valga più della salute. «È stato dato ordine alle forze di polizia di controllare il rispetto della distanza di sicurezza di un metro in tutti gli esercizi pubblici - ha spiegato Ciriani -. Agiremo anche con una serie di consigli, ma non esiteremo ad utilizzare la mano pesante». Il controllo sull'applicazione del decreto che vieta gli assembramenti spetta ai titolari dei locali: il mancato rispetto delle norme comporta l'arresto sino a tre mesi o un'ammenda sino a 206 euro. Ma non è tutto. «Un locale troppo affollato può portare alla chiusura dello stesso e alla sospensione della licenza», ammonisce il primo cittadino di Pordenone. Quindi se si favoriscono gli assembramenti si può ricevere in faccia una serranda abbassata. È così che si prova a far capire a tutti che nemmeno la provincia di Pordenone è ai margini del contagio, che anche qui la situazione è seria. «Non andiamo in giro - prosegue Ciriani -, rinunciamoci per vincere questa partita. Non affolliamo i reparti di Pronto soccorso, comportiamoci bene. Anche al mercato settimanale rispettiamo la distanza di un metro». E tutto ciò accadrà in tutta la provincia di Pordenone. Tanti locali si stanno già adeguando, separando i tavoli per garantire la distanza.

GLI AIUTI

Parallelamente, il Comune di Pordenone sta lavorando a una partita di giro che farà male a qualcuno (inevitabilmente) e bene ad altri. Tutti gli eventi che sono saltati a causa del Coronavirus non solo non saranno recuperati, ma nemmeno finanziati. I soldi risparmiati serviranno alla nascita di un fondo di solidarietà comunale per aiutare le imprese in crisi. Si agirà usando la leva fiscale. Il Comune affiggerà anche dei manifesti per comunicare le decisioni alla popolazione.

LE ALTRE MISURE

Dovranno essere subito chiuse tutte le sale presenti nei bar che contengono slot machine, videogiochi e simili. Gli uffici comunali funzioneranno solamente a chiamata e su appuntamento. Non verranno celebrati riti civili in municipio: si prega, quindi, di contattare l'ufficio dello stato civile per rinviare matrimoni e giuramenti. Sono vietati in tutte le strutture comunali compleanni, feste, riunioni ludiche con più persone ed assembramenti di vario genere. E l'Atap informa che per gli autobus e minibus dotati di più di una porta per passeggeri, l'imbarco e lo sbarco degli stessi è consentito solamente dalle porte 2 e 3 (se presente), ovvero dalla porta centrale o dalla porta posteriore. Dunque è vietato salire o scendere dalla porta anteriore.

