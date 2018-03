Centrodestra diviso M5S e Pd alla porta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILE Saranno quattro i candidati che il 29 aprile si sfideranno per la carica di sindaco: Alberto Gottardo che sarà sostenuto da sei liste (AttivaSacile-Alberto Gottardo sindaco, Lega Nord, Popolo della Famiglia, Autonomia responsabile con Tondo per Alberto Gottardo, Civica per Sacile Alberto Gottardo Sindaco, Fratelli d' Italia Alleanza nazionale), Carlo Spagnol (sostenuto da Forza Italia e Viva Sacile Spagnol Sindaco), Antonio Petralia (Movimento 5 Stelle) e Ruggero Simionato (Siamo Sacile Simionato Sindaco). Sono 11 le liste presenti,...