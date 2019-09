Centro, parchi e arte: tre percorsi lenti per amare la città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPORDENONE Tre percorsi ciclopedonali che collegano musei e luoghi d'interesse della città. Nasce il progetto di marketing territoriale dell'amministrazione comunale Musei in rete, «che si sviluppa spiega l'assessore alla Cultura Pietro Tropeano per far vedere a tutti le nostre eccellenze, non solamente ai pordenonesi, ma anche a chi viene da fuori. Non sono tanti, infatti, coloro i quali conoscono bene i palazzi storici e le altre bellezze». Il progetto si concretizza in una mappa e in un libretto (che saranno reperibili nei...