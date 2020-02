L'APPELLO

PORDENONE «L'allontanamento del mercato da piazza della Motta ha dato un colpo fatale alla parte storica di Pordenone». A sottolinearlo è il consigliere comunale (Pordenone 1291) che, riferendosi a sabato, prima volta del trasloco delle bancarelle nell'area di piazza Risorgimento, accusa: «A causa dello spostamento del mercato sabato mattina il centro storico era deserto, situazione che si somma alla moria di negozi in corso Garibaldi e Vittorio Emanuele acuita in questi anni di governo Ciriani». Secondo Salvador appare dunque «inevitabile ora ridiscutere il progetto deciso e voluto da questa amministrazione per il cuore storico della città, piazza della Motta: è importante che il mercato a fine lavori ritorni e ritrovi un luogo adatto ad ospitarlo. Sollecitiamo pertanto l'amministrazione - prosegue il consigliere comunale - perché riveda il progetto della piazza nei limiti di legge consentiti e ricostruisca una pavimentazione in modo coerente con la storia di questo luogo che dal 500 ha sempre ospitato il mercato, accogliendo così inoltre la richiesta fatta dal Comitato delle mura, con ben mille firme di residenti». Salvador ricorda che «in questi anni da parte della cittadinanza è emersa una sempre maggiore richiesta di conoscenza dei tratti identitari della città, ad ogni iniziativa culturale che riguarda la storia della città si registra il pieno, la stessa buona affluenza alla mostra de Il Pordenone ne è la dimostrazione, così è stato anche per il successo della petizione promossa del Comitato delle mura per la difesa della architettura cittadina. Sottrarre il mercato cittadino definitivamente a questa parte della città - la considerazione del consigliere comunale - significa allontanare la cittadinanza ancor di più dal fulcro non solo commerciale di Pordenone ma anche politico, culturale e soprattutto identitario. Sarebbe un risultato inedito e preoccupante perché rischia di essere poi difficilmente correggibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA