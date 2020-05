Via libera ai centri estivi da mercoledì 3 giugno. Le linee guida per i bambini di età

superiore ai 3 anni, sono state approvate dalla giunta

regionale e verranno ora sottoposte all'Istituto superiore di sanità per ottenere il via libera definitivo. «Le linee guida e i protocolli di sicurezza stabiliti dalla Regione - ha evidenziato l'assessore regionale Rosolen - tra le varie cose, fissano le

distanze interpersonali, il ricorso ai dispositivi di protezione e il numero di massimo di bambini presenti nelle strutture. In questi documenti viene posta grande attenzione alla formazione

degli educatori sull'utilizzo dei dispositivi di protezione, ma allo stesso tempo verranno sensibilizzate le famiglie sull'adozione di

comportamenti corretti, di modo da evitare che nuovi focolai di Covid-19 possano svilupparsi nelle strutture rivolte ai minori e poi diffondersi». Come ha stabilito l'ordinanza del presidente della Regione del 17 maggio scorso, a partire dal 3 giugno, sarà consentito lo svolgimento di attività diurne ludiche, ricreative ed ducative, a favore di minori di età superiore ai 3 anni al

chiuso o all'aria aperta nel periodo estivo, promosse da soggetti estori pubblici, del privato sociale, privati e associazioni sportive dilettantistiche. Per i bambini della fascia 0-3 - ha concluso Rosolen - il governo ha posto una serie di condizioni che

amplifica le difficoltà sia sotto il profilo del rispetto dei

protocolli sanitari che dei costi sostenuti dagli enti gestori. È previsto, infatti, dal governo che per ogni bambino ci sia un educatore dedicato. Avevamo due ipotesi: temporeggiare in attesa

di Roma o proporre soluzioni per sbloccare la situazione. La

palla passa a Roma per gli 0-3. Noi siamo autonomi, virtuosi e, soprattutto, vogliamo dare risposte».

