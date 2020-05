ATTIVITÀ RICREATIVE

PORDENONE Il rientro a scuola rinviato a settembre fa scattare la corsa contro il tempo per l'organizzazione almeno dei centri estivi, che diano respiro alle famiglie nei prossimi mesi e, se possibile, anche in anticipo sulle date consuete, tarate appunto sulla fine dell'anno scolastico. Ma, come per tutte le altre attività, a fermare tutto è l'incognita sulle modalità in cui dovranno svolgersi, per garantire anche fra i più piccoli il mantenimento delle distanze di sicurezza. Il Comune di Pordenone attende dunque indicazioni, ma si dice pronto a partire. «Noi saremmo quasi pronti spiega il consigliere Alessandro Basso - con tre progetti distinti per tre fasce d'età. Abbiamo notizie che al ministero della Famiglia si sta lavorando in questa direzione e anche in Regione l'assessore Alessia Rosolen si sta prodigando, ma abbiamo la necessità di capire quali siano le condizioni. Si parla, per esempio, di gestire le presenze con un massimo di cinque bambini per stanza. L'intenzione politica, in ogni caso, c'è e nel giro di pochi giorni, con i tempi naturalmente della pubblica amministrazione, saremmo in grado di partire, come ci chiedono molte famiglie. Ma bisogna che dagli enti sovraordinati arrivino le linee guida sulle procedure da adottare».

PARROCCHIE

Al fianco delle amministrazioni si attivano anche alcune delle realtà parrocchiali e associative che ogni anno riempiono le estati dei ragazzi. È il caso della parrocchia di San Giorgio martire di Porcia con l'associazione Giovanni Paolo II, organizzatrice di un Grest piuttosto frequentato, che già in queste settimane sta tastando il terreno per valutare le esigenze delle famiglie e studiare le soluzioni. «Noi stiamo lavorando ha spiegato il parroco don Daniele Fort in un recente videomessaggio , nei tempi e nei modi che ci consentiranno le disposizioni del Ministero e dello Stato, per poter riavviare l'oratorio, il doposcuola, gli aiuti alle famiglie che riprenderanno a lavorare e, non essendoci la scuola, i bambini e i ragazzi rimarranno magari senza aiuto, senza custodia. Per quanto riguarda il Grest, siamo già pronti, possiamo cominciare quando sarà possibile». L'idea è quella di attivare un servizio per le famiglie con ragazzi in età scolare, elementari e medie senza mensa ma con eventuale pranzo al sacco. Per ora si cerca di capire quante famiglie necessiterebbero del servizio e in che modalità.

I PARCHI

In attesa dei centri estivi, uno spazio per i ragazzi chiusi in casa da settimane arriva dalla riapertura dei parchi, annunciata dal sindaco Alessandro Ciriani solamente «come luoghi di transito e non di stazionamento». Dalla segreteria del Circolo Pd di Pordenone con Marco Cavallaro, Lucia Roman e Francesco Saitta arriva però l'invito all'amministrazione comunale ad adoperarsi al più presto «perché i parchi pubblici siano fruibili, con le dovute precauzioni e prescrizioni, così da dare un po' di respiro a tutte quelle persone fortemente provate dalla situazione. L'apertura dei parchi sostengono può anche essere occasione di sperimentazione educativa: perché non provare a testare piccoli gruppi di classi o di centri estivi che possano svolgere attività educative e ricreative nei nostri spazi verdi? Sarebbe una scelta lungimirante e innovativa. Sempre nell'ottica del contrasto all'isolamento proponiamo anche di organizzare, sempre nella massima sicurezza, momenti di animazione artistica a distanza: canzoni, destrezze di giocoleria, lettura di poesie, barzellette, brevi sketch teatrali per portare un po' di umana distrazione alle persone in isolamento e dare respiro ad un settore così presente in città, quello artistico e teatrale, e così fortemente colpito dalla crisi fino a data da destinarsi».

Lara Zani

