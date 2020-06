ORIENTAMENTO

PORDENONE «I Centri di orientamento (Cor) assumono, al termine di un anno scolastico lastricato di privazioni, disagi e restrizioni, un ruolo determinante per aiutare i nostri ragazzi e le loro famiglie nell'individuare il percorso didattico e formativo alla conclusione del loro ciclo di studi». Lo afferma l'assessore regionale alla Formazione Alessia Rosolen, spiegando che «se la didattica a distanza ha aperto qualche lacuna nel bagaglio culturale dello studente, la Regione attraverso i Cor offre un servizio, gratuito, dedicato a colmare quella falla». «La didattica a distanza è un'esperienza da cui non potevamo prescindere, ma siamo consapevoli - aggiunge l'assessore - del fatto che le lezioni in presenza forniscono un ventaglio di opportunità da cui i ragazzi non possono prescindere. All'epilogo di un anno così travagliato, mi sembra dunque opportuno invitare le famiglie a usufruire di servizi che possono risultare molto importanti». I Cor offrono colloqui individuali o di gruppo, allargati a 3-4 persone, sia in presenza che online, consulenze di orientamento per chiarire le idee sul futuro e mettere a punto le tappe del progetto scolastico o formativo. I Cor, assieme agli enti Fp, forniranno consulenze mirate e specifiche per le famiglie su questo tema. Per ricevere informazioni personalizzate via email è disponibile il servizio L'esperto risponde: http://serviziorientamento.regione.fvg.it/servizi/esperto-risponde.asp. Per informazioni e appuntamenti si possono contattare i Cor: la sede di Pordenone è in piazza Ospedale Vecchio, 11/A (0434 529033); mail cent.r.o.pn@regione.fvg.it.

