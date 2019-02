Centraline sul Livenza, recupero di due impianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILERiattivazione delle centraline sul Livenza: non si ferma il percorso per il recupero dei due primi impianti. Lo annuncia l'assessore alle Opere Roberto Ceraolo, informando che la giunta ha approvato il progetto esecutivo di due delle quattro centraline idroelettriche. Si tratta degli impianti sui rami Biglia e Pietà della Livenza. Per quanto riguarda le altre due, quella del ramo Campo Marzio, e quella su rio Paisa, la società Powerlive, che si è aggiudicata il project financing, sta avanzando nella pratica burocratica, anche in...