PORDENONE Gli insegnanti non vogliono essere veicoli di diffusione del covid, non vogliono mettere a rischio i loro studenti, i colleghi e, di conseguenza, portare nelle case del territorio il virus e men che meno vogliono essere esposti a pericoli che possono essere evitati. Professori di matematica, italiano, geografia, tecnologia, arte, scienze, lingue, diritto, economia, educazione motoria della provincia hanno unito le proprie forze per chiedere di bloccare il concorso straordinario per il ruolo. I prof hanno scritto una lunga lettera al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, all'assessore regionale, Alessia Rosolen, al consigliere regionale, Alessandro Basso. La lettera è un grido d'aiuto, vuole smuovere gli animi, ma soprattutto intende essere uno scudo a difesa del territorio, del lavoro in una regione autonoma e a tutela della salute pubblica.

A firmare questo scritto sono oltre cento docenti, ma in realtà le firme continuano a salire perché tutti gli insegnanti precari delle scuole medie e superiori stanno chiedendo di posticipare le prove concorusali alla fine dell'emergenza pandemica da coronavirus, quando non ci saranno rischi per la salute, o meglio chiedono di poter continuare a lavorare laddove stanno insegnando, spesso con servizio continuativo da anni, ciò per garantire una continuità didattica agli studenti e offrire stabilità alle famiglie. Al presidente della Regione, Fedriga è stato chiesto a gran voce di far leva sui poteri di una regione a statuto speciale anche per non vedere vanificati gli sforzi dei concittadini sul tema della prevenzione e del contenimento del contagio. L'appello riguarda un immediato intervento attraverso un'ordinanza, o qualsiasi altro strumento in suo potere, per bloccare la procedura concorsuale scuola a tutela dei residenti in regione.

E ancora viene chiesto di poter utilizzare con forza l'autonomia della Regione a Statuto speciale, stabilizzando a partire dal prossimo settembre il personale docente del Friuli Venezia Giulia che lavora su cattedre vacanti e disponibili scorrendo le graduatorie provinciali per le supplenze, cioè le gps. Sono state rinviate all'anno 2021 tutte le procedure concorsuali dei diversi comparti scrivono centinaia di docenti ma il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina in un continuo accanimento contro i precari con anni di servizio che chiedono di essere stabilizzati laddove lavorano, ovvero sul territorio friulano anche con procedure che sono state già utilizzate in passato: Pas (percorso abilitante speciale) con anno di prova ed esame finale (graduante), procedure snelle che valorizzino le competenze acquisite sul campo decide di non fermarsi nemmeno davanti ad un evidente rischio per gli studenti. Il concorso, difatti, prevede uno spostamento di migliaia di insegnanti nelle diverse regioni in un momento delicato, con le percentuali in aumento dei contagi da coronavirus, mettendo a repentaglio la salute e il sistema sanitario.

Da un lato la scuola ha necessità di avere docenti stabili, dall'altro le procedure consentono di iscriversi a lavorare in una determinata regione anche persone che provengono da altre parte del territorio italiano e che potrebbero prendere le cattedre oggi occupate da chi vive e lavora in Friuli Venezia Giulia. Per determinate classi di concorso, anche i docenti friulani dovranno recarsi in Veneto o in Lombardia, zone ad alto rischio contagio.

